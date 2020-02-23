إيران… الاستعانة بقوروش

2020/02/23 | 15:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى فحص عشية الانتخابات البرلمانية استعان نظام ولاية الفقيه بالتاريخ.عاد إلى أكثر من 2500 سنة إلى الوراء، عودة مرتبطة بأزمة داخلية لم يعد النظام يملك أجوبة مقنعة عليها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل: هل يواجه النظام مشكلة إقناع مواطنيه … Readmore

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