جعفر المظفر - محمد توفيق علاوي وأسلحته السرية

2020/02/23 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر معرفتنا أن الوضع السياسي في البلد معقد جدا, مع تفحص سريع لعهوده الأحد عشر, تجعلنا نعتقد بأحد أمرين, فأما ان يكون السيد محمد توفيق علاوي يمتلك بالفعل قدرات سحرية خارقة, أو أنه, ربما بتأثير من تطرفه الإسلامي السابق, بات على يقين أنه المهدي المنتظر.ولأنه يقينا لا هذا ولا ذاك, فلا بد وأن يعطينا الرجل حق الظن أن غاطس تكليفه بتشكيل الوزارة هو أكبر بكثير من عائمه.لقد حاول الرجل أن يقنعنا أنه الأقرب......

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