شاهد: حسين الجسمي ينقذ أحلام من موقف محرج على مسرح الفجيرة

2020/02/23 | 15:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بوجود الآلاف من الجمهور، وبحضور الكاميرات والصحافة، كادت الفنانة الإماراتية أحلام أن تتعرض لأكثر المواقف إحراجًا والتي يتفادى الجميع أن يمر فيها خاصة على المسرح أمام الحشود.وما حدث بالتحديد، هو أن مقطع فيديو تم تصويره في مهرجان الفجيرة بعدسة برنامج “ET بالعربي”، كشف أن الفنانة أحلام كادت على وشك السقوط على […]

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