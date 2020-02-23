“العهد نيوز” تنشر أسماء رؤساء لجان اتحاد الكرة

2020/02/23 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، تسمية رؤساء جدد للجان في الاتحاد العراقي لكرة القدم.وقال مصدر في الاتحاد، إن “مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر تسمية رؤساء جدد للجان العاملة في الاتحاد العراقي لكرة القدم”.وأوضح أن “عباس سمى ضياء حسين لإدارة شؤون لجنة المسابقات وخليل ياسين لإدارة شؤون اللجنة […]

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