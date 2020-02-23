العثور على طفل إيزيدي في الموصل بعد 3 سنوات من تحريرها

2020/02/23 | 15:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في دهوك حسين القائيدي، يوم الأحد ، إنه تم العثور على طفل ايزيدي مختطف من بلدة سنجار (شنگال) في (دار أيتام) في مدينة الموصل بعد تحرير المدينة عسكريا منذ ثلاث سنوات.

وأضاف القائيدي في بيان ورد لشفق نيوز، أنه "تم العثور على الطفل (وليد -8 سنوات) من ناحية سنوني (الشمال) غرب محافظة نينوى، وقع في أسر داعش في الثالث من اغسطس /اب 2014 ، ومن المتوقع ان يصل الى اقليم كوردستان اليوم".

وتعرض الإيزيديون في منطقة سنجار لجرائم إبادة جماعية من قبل تنظيم "داعش" وتم اختطاف أكثر من 6714 شخصا، ومازال مصير أكثر من 2990 منهم مجهولاً.

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