صحة بابل تحجر على شخصين عادا من قم الإيرانية مؤخراً

2020/02/23 | 16:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة (بابل): أكد الدكتور احمد عبد الحليم مدير مستشفى مرجان الطبي في بابل أن دائرة الصحة في المحافظة وضعت بالحجز رجلا وابنه للتأكد من أن الانفلونزا التي يعانيان منها ليست هي كورونا.وقال عبد الحليم أن “الحالتين قد عادت من … Readmore

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