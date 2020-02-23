التميمي يدعو علاوي لتقديم كابينة وزارية توافقية وتلبي مطالب المتظاهرين المشروعة

2020/02/23 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو ائتلاف النصر رياض التميمي، رئيس الوزراء المكلف إلى تقديم كابينة وزارية تتوافق مع رغبة ومطالب المتظاهرين المشروعة.

وقال التميمي في بيان، إن العراق يمر اليوم بمنزلق خطير بسبب عدم الوصول إلى تفاهم مع الشركاء في آلية موحدة تخدم الجميع، مطالبا محمد توفيق علاوي بالجلوس مع جميع الكتل من أجل الخروج بكابينة مدعومة من الكتل السياسية حتى تخرج البلاد من هذا المأزق الخطير.

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