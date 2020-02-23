الزاملي يهدد باعتصام مفتوح حول المنطقة الخضراء في حال عدم التصويت على حكومة علاوي

2020/02/23 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي مجلس النواب والقوى السياسية بالاعتصام حول المنطقة الخضراء، في حال عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال الزاملي في تصريح إن التيار الصدري جاهز من أجل التظاهرة المليونية والاعتصام المفتوح حول المنطقة الخضراء، إذا لم يصوت البرلمان والقوى السياسية على الكابينة الوزارية لحكومة علاوي، مشيرا الى أن التيار سيكون له حراك شعبي قوي في حال احتوت الحكومة على وزراء غير مستقلين ولا مهنيين.

وأوضح الزاملي أن الهدف من التظاهر والاعتصام هو إرسال رسائل الى مجلس النواب والقوى السياسية الراغبة بالمحاصصة، بأن الشعب يرفض محاولة إعادة المحاصصة وسيكون له موقف وكلمة من ذلك، لافتا الى أن التعبير عن الرفض سيكون بالطرق السلمية المشروعة.

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