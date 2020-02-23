الشعب الايراني يصفع الخامنئي ونظامه في الانتخابات

2020/02/23 | 16:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش قال أبو العتاهية: غداً تُفي النّفوسُ ما كَسبت … وَيحصدُ الزَارعون ما زرعوا (المنصف للسارق والمسروق منه).ذكرت مواطنة ايرانية رأيها في الإنتخابات التشريعية الايرانية” يمكننا التعبير عن...أكمل القراءة ←

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