القانون أم الإنسان من يني دولة

2020/02/23 | 16:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير حبيب الميالي يجدر بنا أن نعرف هل ان الانسب لنا ان يحكمنا افضل الناس او تحكمنا أفضل القوانين.لأن معرفة هكذا مصطلحات وفلسفيات مهمة لنا لمعالجة اي مركب معطل...أكمل القراءة ←

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