2020/02/23 | 16:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يمنع دخول الصينيين والإيرانيين والكوريين الجنوبيين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يمنع دخول الصينيين والإيرانيين والكوريين الجنوبيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).