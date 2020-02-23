كركوك تحجر على وافدين وتصدر تأكيداً بشأن الإصابات

2020/02/23 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت دائرة صحة كركوك يوم الأحد إنها حجرت على أشخاص وافدين من إيران للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، منوهاً إلى عدم تسجيل أية إصابة في المحافظة.

وأوضح مدير عام الدائرة كريم ولي جميل في مؤتمر صحفي تابعته شفق نيوز، أن المحافظة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، منوهاً إلى أن صحة كركوك بدأت منذ فترة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية حسب التوجيهات الوزارية ومعايير الصحة العالمية ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن من بين الإجراءات تشكيل خلية أزمة منذ بدايات ظهور الفيروس في الصين وتنفيذ حملة توعية واسعة لتعريف المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية الصحيحة مثل تجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين بطريقة صحية وصحيحة والاهتمام بنظافة الطعام وغيرها.

وتابع جميل أن دائرة الصحة خصصت مستشفى حي النصر لغرض عزل أي مشتبه بإصابته بالفيروس ومعالجنه.

وأشار إلى إجراء الحجر الصحي لوافدين من دولة إيران وهم عمال وفنيون يعملون في شركات الكهرباء والماء لغاية التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتوعد جميل بملاحقة أصحاب الصيدليات في حال رفع أسعار الكمامات الواقية التي زاد الطلب عليها مؤخرا.

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