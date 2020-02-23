2020/02/23 | 16:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف موقع دواڕۆژ، الاحد، عن نية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي استحداث وزارة دولة جديدة لاضافتها لحصة المكون الكردي باسم وزارة دولة شؤون اقليم كردستان، مؤكدة ان علاوي مازال مصرا على تسمية القوى الكردية اي وزير جديد.

ونقل الموقع عن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان م...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عـلاوي يستحــدث وزارة جديـدة لـ "إرضــاء كردستـان") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عـلاوي يستحــدث وزارة جديـدة لـ "إرضــاء كردستـان") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).