تركيا تغلق حدودها مع إيران وتعلق الرحلات الجوية بسبب كورونا

2020/02/23 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت السلطات التركية، اليوم الأحد، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتًا خشية انتقال فيروس كورونا الذي تفشى في الجمهورية الإسلامية إلى أراضيها، بحسب ما أعلنه وزير وزير الصحة التركي.كما أعلن الوزير، فخر الدين قوجة، في تصريحات صحفية عن توقيف مؤقت من جانب واحد لجميع الرحلات الجوية القادمة من إيران اعتبارًا من […]

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