العثور على طفل ايزيدي اختطفه داعش منذ 2014

2020/02/23 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في دهوك حسين القائيدي، اليوم الاحد، العثور على طفل ايزيدي، اختطفه تنظيم داعش عند دخوله بلدة سنجار في عام 2014.وقال القائيدي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مكتبه عثر على طفل ايزيدي مختطف من بلدة سنجار (شنگال) في (دار أيتام) في مدينة الموصل بعد تحرير […]

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