صحة كربلاء تصدر عدداً من التوصيات لمواجهة فيروس كورونا

2020/02/23 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أصدرت صحة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، عددا من التوصيات لمواجهة فيروس ’’كورونا’’.وقالت صحة كربلاء في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنها “عقدت اجتماعا لبحث الإجراءات الوقائية والتوعوية الإحترازية المُتخذة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد”.وأشار مدير عام الدائرة، صباح نور هادي الموسوي، وفقا للبيان، الى إنه “جرى خلال الاجتماع متابعة الجهود […]

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