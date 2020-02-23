2020/02/23 | 17:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعت النائبة عن تحالف سائرون، نجاح المياحي، اليوم الاحد، الكتل السياسية الى ترك المطالب الضيقة والإلتفات لوضع البلاد، معتبرة ان مجلس النواب أمام اختبار حقيقي مع الشعب العراقي.وقالت المياحي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "مجلس النواب أمام اختبار حقيقي مع الشعب العراقي من خلال منحه الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي وكابينة وزارية من المستقلين بعيدةً عن التدخلات الحزبية والفئوية".وهددت "إن لم يكن ذلك خلال المدة التي حددها زعيم اليتار الصدري، مقتدى الصدر للتصويت على الحكومة سيكون للشعب كلمته حينها".وأكدت المياحي "على الكتل السياسية ترك المطالب الضيقة والالتفات لوضع البلاد الذي هو بأمس الحاجة إلى حكومة جديدة تعمل على إعادة هيبة الدولة ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين فضلا عن تحديد موعد لإجراء إنتخابات مبكرة ونزيهة تكون وفق تطلعات الشعب العراقي".

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