شاهد: بالتزامن مع اضراب المضيفين.. المسافرون “يتراكمون” في مطار بغداد بعد توقف الرحلات

2020/02/23 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهد مطار بغداد، توقف وتأخير رحلاته الجوية منذ صباح اليوم الاحد، وذلك بالتزامن مع الاضراب الذي اعلن عنه عدد من مضيفي الخطوط الجوية العراقية.ورصدت “يس عراق” عددا من التغريدات سجلت شكاوى مسافرين، عن توقف الرحلات وتأخرها، فيما اظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق” تراكم المسافرين في اروقة المطار نتيجة لتوقف وتأخر […]

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