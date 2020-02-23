2020/02/23 | 17:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: واصلت إدارة مطار بغداد الدولي، وبالتعاون مع الفرق التفتيشية لوزارة الصحة والجهات الساندة الاخرى، تكثيف إجراءاتها الوقائية لفيروس “كورونا “للمسافرين القادمين إلى البلاد.إلى ذلك عقدت خلية الازمة في محافظة ديالى اجتماعا موسعا لتدارس كيفية مواجهة مرض كورونا الوبائي.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للوقاية من وباء كورونا.. تشديد الإجراءات في مطار بغداد وديالى تغلق معبرين مع إيران) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للوقاية من وباء كورونا.. تشديد الإجراءات في مطار بغداد وديالى تغلق معبرين مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).