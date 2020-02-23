طهران: حجم صادراتنا للعراق بلغ أكثر من 8 مليارات دولار خلال أقل من عام

2020/02/23 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إيران، أن حجم صادراتها مع العراق وصل لأكثر من ثماني مليارات دولار خلال اقل من عام.

وقال مسؤول الشؤون التجارية والتطويرية بمنظمة التجارة والصناعة والمعادن بمحافظة كردستان غربي إيران محمد بختيار خليقي، إن قيمة صادرات السلع الإيرانية بلغت ثمانيَ مليارات دولار للعراق في عشرة شهور.

وأضاف أن حصة محافظة كردستان من إجمالي صادرات إيران للعراق تبلغ سبعة بالمئة بنمو ثلاثين بالمئة عن الفترة السابقة.

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