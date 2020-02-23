العراق بلا كورونا.. صحة الكرخ تصدر بيانا بشأن الفيروس

2020/02/23 | 17:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الاحد، خلو العراق من أي اصابة بفيروس كورونا، داعيا الى عدم بث الإشاعات والعمل على عدم تصديقها خدمة للصالح العام.وقالت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “مدير عام صحة بغداد/ الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي ترأس […]

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