وزير الإعمار يكشف عدد المواطنين المقدمين على قطع الأراضي في بغداد والمحافظات

2020/02/23 | 17:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، اليوم الاحد، شباط عن عدد المواطنين المقدمين على قطع الاراضي في بغداد والمحافظات.وقال ريكاني في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، إن “عدد المواطنين المقدمين على قطع الاراضي، بلغ اكثر من 2 مليون مواطن “.واضاف، “اليوم قاربنا من تهيئة حوالي مليون قطعة ارض في بغداد وعدد […]

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