انتخابات إيران تسجل أقل نسبة إقبال منذ 1979

2020/02/23 | 17:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن وزير الداخلية الإيراني يوم الأحد أن نسبة الإقبال بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 21 فبراير شباط بلغت نحو 42 بالمئة.

وهذه أقل نسبة مشاركة في الاقتراع منذ الثورة الإسلامية عام 1979 والتي جاءت برجال الدين إلى السلطة.

وقال عبد الرضا رحماني فضلي إن أكثر من 24 مليونا أدلوا بأصواتهم يوم الجمعة من بين 58 مليونا يحق لهم التصويت في الانتخابات.

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