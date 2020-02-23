ريكاني يكشف عدد المواطنين المقدمين على قطع الاراضي في بغداد والمحافظات

2020/02/23 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، الاحد (23 شباط 2020)، عن عدد المواطنين المقدمين على قطع ا...





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