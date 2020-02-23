نائب: علاوي لم يرسل السير الذاتية للمرشحين لغاية الآن

2020/02/23 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب، عباس العطافي، الأحد (23 شباط، 2020) ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لم يرسل لغاية الان السير الذاتية الخاصة بمرشحي الكابينة الوزارية لأجل أن يطلع عليها مجلس النواب.

وقال العطافي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "علاوي لم يرسل لغاية الان السير الذاتية الخاصة بالمرشحين، ولا نعلم مدى حقيقة وصولها غدا الاثنين".

واضاف ان "جلسة مجلس النواب حتى وان تم تأجيلها الى الاربعاء المقبل، سيحضرها الكثير من اعضاء البرلمان، وسيرفضون التصويت على اية شخصية لم ترسل السيرة الذاتية الخاصة بها".

وبين العطافي أن "هناك كيانين داخل مجلس النواب الاول منح رئيس الوزراء المكلف الحرية في اختيار الوزراء المستقلين ذو الكفاءة والخبرة، والثاني يرفض التنازل عن استحقاقه ويسعى لعرقلة جلسة نيل الثقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، أن رئاسة المجلس ستعقد اجتماعاً يوم غد الاثنين، لدراسة المنهاج الحكومي والسير الذاتية للحكومة الجديدة.

وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هيأة رئاسة مجلس النواب ستعقد صباح يوم غد الإثنين اجتماعا خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب".

وأضاف، انه "من المؤمل ان يكون يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي ، سيما وان المدة القانونية للتكليف شارفت على الانتهاء ولم يعد هناك وقتا كافيا لحسم موضوع تشكيل الحكومة".

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد دعا في وقت سابق من اليوم، لعقد اجتماع عاجل لرئاسة البرلمان غداً الاثنين.

وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي دعا إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحا، استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، مبينا أن ذلك "للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة".

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وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

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