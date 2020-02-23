2020/02/23 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، على ضرورة تطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتهيئة فرص عمل للعاطلين، مؤكداً أهمية إتاحة "الفرص المتساوية" في التعي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يشدد على إتاحة الفرص المتساوية في التعيين أمام العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يشدد على إتاحة الفرص المتساوية في التعيين أمام العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).