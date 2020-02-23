بالفيديو : رد صريح وصادم لـ وزير خارجية الصين على نائب الرئيس الامريكي السابق

2020/02/23 | 17:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

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