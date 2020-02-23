الحلبوسي يدعو رئاسة مجلس النواب لأجتماع للنظر في طلب عقد الجلسة الاستثنائية

2020/02/23 | 17:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد، رئاسة البرلمان، لعقد اجتماع يوم غد، للنظر بالطلب المقدم لها بشأن عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة.

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