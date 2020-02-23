الحدود يحصد أول ثلاث نقاط في الدوري الممتاز

2020/02/23 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق الحدود في تحقيق انتصاره الأول بالدوري الممتاز على حساب ضيفه نفط الجنوب بهدفين دون رد على ملعب التاجي ضمن منافسات الجولة الثانية.

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