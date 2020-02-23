“راجعيلكم أقوى يوم 25” هتاف آلاف طلبة الجامعات في بغداد اليوم

2020/02/23 | 17:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: واصل طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية احتجاجاتهم السلمية في ساحة التحرير، بالتزامن مع مرور 146 يوما على انطلاق التظاهرات الشعبية المطالبة بتحقيق الاصلاحات في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى منذ تشرين الاول الماضي.وانتظم الالاف من الطلبة والمتطوعين الشبان في … Readmore

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