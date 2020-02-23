العراق يشرع بفحص للإيرانيين والصينين المتواجدين على اراضيه ويحد تحركاتهم

2020/02/23 | 17:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدران طبيان في محافظتي كركوك وصلاح الدين يوم الاحد إن فريقًا صحيًا في المحافظتين بدأت بإجراءات وقائية على العاملين في العراق من حاملي الجنسية الإيرانية والصينية مع الحد من تحركاتهم .

وقال المصدران في حديث لشفق نيوز ،إن" أطباء في محافظة كركوك وصلاح الدين باشروا اليوم بعمليات فحص الإيرانيين المقيمين في المواقع التي يعملون فيها وان الفحص الأولي شمل ما يقارب من ٥٠ إيرانيا يعملون في احد مشاريع الكهرباء في قضاء الدبس شمال غرب كركوك وتم فحصهم بصورة دقيقة"، لافتًا إلى أن" الطاقم الصحي اصدر توجيهات للحد من تحركاتهم ".

وأضاف المصدران ، ان" فرق طبية مماثلة تحركت على الصينين العاملين في مواقع تابعة لوزارة الكهرباء وأجرت فحوصات على الصينين ودعتهم للحد من تحركاتهم او انتقالهم من العراق الى الصين".

وأشار المصدران الى ان" فرق صحي في عموم المحافظات بدأت بعمليات مماثلة على الصينين والإيرانيين لمنع انتشار او دخول المرض الى العراق"

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