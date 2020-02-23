الصحة تتوعد المتلاعبين بأسعار الكمامات بالمحاسبة

2020/02/23 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

توعدت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، المتلاعبين بأسعار الكمامات، والأدوية، بالمحاسبة، فيما أكدت إعداد مؤسسات صحية للحجر في جميع المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة أعدت مؤسسات صحية للحجر في جميع محافظات العراق والمنافذ والمطارات والموانئ".

وأضاف أن "ملاكات الوزارة مستنفرة في جميع المحافظات وتمّ توفير الأجهزة المطلوبة من أجل منع المرض من الانتشار وتوعية المواطنين".

ولفت إلى أن "الوزرة عقدت اجتماعين مع الجانب الإيراني لمنع وصول المرض إلى العراق لاسيما أن لدينا حدوداً واسعة مع إيران"، وأشار إلى وجود "تنسيق بين وزارة الصحة في العراق وإيران ومكتب منظمة الصحة العالمية في كلا الجانبين وكذلك المكتب الإقليمي لشرق المتوسط".

وتابع أن "الوزارة تتابع عن كثب موضوع ارتفاع الأسعار واحتكار الأدوية والكمامات وسيتم محاسبة كل من يحاول أن يفتعل أزمة من قبل دائرة التفتيش في وزارة الصحة".

بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير ناحية قزانية(110كم شرق بعقوبة)، بمحافظة ديالى، مازن اكرم، الاحد (23 شباط 2020)، استنفار مبكر لجميع دوائر الناحي، تحسبا لتدفق سيول ايرانية شرق المحافظة.

وقال اكرم في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "نواحي شرق دي

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، الاحد (23 شباط 2020)، عن عدد المواطنين المقدمين على قطع الاراضي في بغداد والمحافظات.

وقال ريكاني في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "عدد المواطنين المقدمين على قطع الاراض

بغداد اليوم - كربلاء

أصدرت صحة محافظة كربلاء، الاحد، عددا من التوصيات لمواجهة فيروس ’’كورونا’’.

وقالت صحة كربلاء في بيان، إنها "عقدت اجتماعا لبحث الإجراءات الوقائية والتوعوية الإحترازية المُتخذة لمواجهة فيروس ك

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