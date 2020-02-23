مسؤول محلي بديالى يحدد موعد تدفق السيول الإيرانية ويعلن استنفار الجهود

2020/02/23 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير ناحية قزانية(110كم شرق بعقوبة)، بمحافظة ديالى، مازن اكرم، الاحد (23 شباط 2020)، استنفار مبكر لجميع دوائر الناحي، تحسبا لتدفق سيول ايرانية شرق المحافظة.

وقال اكرم في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "نواحي شرق ديالى ومنها قزانية بدأت استنفارا مبكرا لدوائرها استعدادا لاحتمالية تدفق سيول من الحدود العراقية- الايرانية يوم الثلاثاء القادم وفق الانواء الجوية".

واضاف، أن "الاستنفار المبكر جاء لتطبيق تعليمات خلية الازمة الحكومية في بعقوبة"، لافتا الى أنه "جرى تعميم برقية تتضمن تعليمات مواجهة اي سيول محتملة خاصة للقرى الحدودية واتخاذ كافة الاجراءات لضمان سلامة المواطنين".

بغداد اليوم-بغداد

توعدت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، المتلاعبين بأسعار الكمامات، والأدوية، بالمحاسبة، فيما أكدت إعداد مؤسسات صحية للحجر في جميع المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، الاحد (23 شباط 2020)، عن عدد المواطنين المقدمين على قطع الاراضي في بغداد والمحافظات.

وقال ريكاني في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "عدد المواطنين المقدمين على قطع الاراض

بغداد اليوم - كربلاء

أصدرت صحة محافظة كربلاء، الاحد، عددا من التوصيات لمواجهة فيروس ’’كورونا’’.

وقالت صحة كربلاء في بيان، إنها "عقدت اجتماعا لبحث الإجراءات الوقائية والتوعوية الإحترازية المُتخذة لمواجهة فيروس ك

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