منتخب شباب العراق يهزم موريتانيا ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية

2020/02/23 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تأهل منتخب شباب العراق بكرة القدم اليوم الاحد، (23 شباط 2020) بعد الفوز على موريتانيا 2- صفر، في لقاء جرى على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لفرق المجموعة الاولى بالبطولة العربية الجارية في السعودية، فيما تعادل الكويت مع تونس 1- 1، في نفس الجولة ولحساب المجموعة ذاتها.





بداية الشوط الاول والمباراة شهدت افضلية عراقية وضغط في بناء الهجمات والوصول للمرمى الموريتاني، ونتيجة للضغط أعلن العراق عن هدف التقدم بتعاون المدافع الموريتاني، عندما ارسل محمد المياحي في الدقيقة 23 كرة عرضية سددها بالخطأ اللاعب الموريتاني عبد الله كمارا الى شباكه، وبعد الهدف تراجع المنتخب العراقي في الاداء الهجومي والانشغال بالدفاع فقط، لينتهي الشوط الاول عراقيا 1- صفر.

الشوط الثاني شهد تبادلا في الافضلية وتهديد مرمى الاخر، رغم ان الفرص العراقية كانت اكثر فعالية بالوصول الى الحارس الموريتاني، حتى حانت الدقيقة 82 وهدف عراقي ثاني بواسطة رضا فاضل، لينتهي اللقاء عراقيا 2- صفر.





وبانتهاء تصفيات المجموعة الاولى في البطولة، تصدر المنتخب التونسي المجموعة بـ 7 نقاط يليه العراق بـ 4 نقاط، ومن ثم المنتخب الموريتاني بـ 3 نقاط والكويت بنقطتين، حيث تأهل المنتخبان التونسي والعراقي الى الدور ربع النهائي، فيما ودع الكويت وموريتانيا البطولة.

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