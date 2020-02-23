الصحة تتوعد المتلاعبين بأسعار الكمامات بالمحاسبة

2020/02/23 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات توعدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، المتلاعبين بأسعار الكمامات، والأدوية، بالمحاسبة، فيما أكدت إعداد مؤسسات صحية للحجر في جميع المحافظات.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الوزارة أعدت مؤسسات صحية للحجر في جميع محافظات العراق والمنافذ والمطارات والموانئ”.وأضاف أن “ملاكات الوزارة مستنفرة في جميع […]

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