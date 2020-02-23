ذعر في الأحواز المحاذية لمحافظة ميسان.. تعطيل الدوام الرسمي وترجيح بوصول “كورونا”!

2020/02/23 | 17:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عطلت السلطات الايرانية، اليوم الاحد، الدوام الرسمي في مدينة الاحواز التي يسكنها عرب ومحاذية لمحافظة ميسان العراقية، فيما تساءل صحافيون عن سبب التعطيل مرجحين وصول فايروس كورونا دون افصاح السلطات عن الامر.وقال الصحافي من مدينة الاحواز، محمد الاحوازي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه جرى “تعطيل جميع المدارس والجامعات في الأحواز […]

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