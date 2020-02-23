اغتصاب وقتل طفلة عراقية.. مصدر يروي لـ

2020/02/23 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثناء عودتها من المدرسة وبعد أن أدت أحد الامتحانات، تعرضت الطفلة "فواطم علاء" للاختطاف من أحد شوارع "سومر" في محافظة الناصرية جنوب العراق.

بعد ساعات من البحث، عثر على جثتها، وتبدو عليها آثار الاغتصاب، ثم أعلنت الشرطة المحلية إلقاء القبض على "منفذ الجريمة البشعة" التي صدمت العراقيين.

فواطم تبلغ من العمر تسع سنوات، طالبة في الصف الثالث الابتدائي في إحدى مدارس البنات في القضاء، والدتها معلمة في ذات المدرسة، لكنها منقطعة عن العمل بسبب ظروف صحية.



مقتلها أثار غضبا كبيرا بين العراقيين على مواقع التاصل الاجتماعي.

واختطفت الفتاة السبت، واستمرت جهود البحث عنها حتى صباح الأحد بتوقيت بغداد.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الحادثة، وهو مقرب من عائلة الفتاة لـ"موقع الحرة" إن المتهم باختطاف الطفلة يسكن في نفس المنطقة التي تعيش فيها الفتاة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "خال الطفلة الذي يعمل في استخبارات وزارة الداخلية قاد حملة البحث عنها، واكتشف من خلال البحث في كاميرات المراقبة الموجودة في بعض المنازل في الحي، أنها لم تخرج من المربع المحيط بالمدرسة".

وقال مصدر أمني مطلع على التحقيقات الأولية، "شك المحققون في سكان أحد المنازل القريبة جدا من المدرسة، وهو رجل في العقد الرابع من عمره ومعروف بتعاطيه الحبوب المخدرة، وله شقيق مصاب بإعاقة عقلية"، مضيفا أن "الشرطة وجدت الرجل يحفر في حديقة منزله، ولدى مداهمة المنزل وجدوا جثة الطفلة وعليها آثار اعتداء ذي طبيعة جنسية".

وتابع المصدر قوله: "حاول الرجل أن يتهم شقيقه المعاق عقليا بالمسؤولية عن الحادث، لكن الشرطة اكتشفت أن شقيقه موجود في ساحة التظاهرات في الناصرية بدون أن يغادرها لأسابيع بشهادة العشرات".

وزارة التربية تدين "الجريمة البشعة".

وقالت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان إن "وزيرة التربية وكوادر الوزارة تلقوا بأسف وحزن ما تعرضت له الفقيدة فواطم علاء حسين التلميذة في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة مندلي الابتدائية للبنات الواقعة في حي سومر بمركز قضاء الناصرية من عملية بشعة يندى لها جبين الإنسانية حيث اغتصبت وقتلت وهي في طريق عودتها للمنزل بعد أدائها الامتحان".

وطالبت الوزارة "الجهات المختصة بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني"، لافتة إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض على الجاني وهو الآن في قبضة العدالة".

وأعلنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، الأحد، القبض على شخص "اغتصب" طفلة وقتلها بعد ساعات من اختطافها وسط مدينة الناصرية.

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