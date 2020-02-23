مدير الميناء: سنقدم موسما يليق بتاريخ النادي

2020/02/23 | 18:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد جهاد الطاهر مشرف فريق الميناء لكرة القدم، ان فريقنا قدم أداء كبير ولعب بروحية الفوز و الإنتصار.

واضاف لاعلام النادي نؤكد أن كل مباراة لفريقنا في الدوري تعتبر لنا نهائي بطولة.

وبين لن نفرط بعون لله في اي نقاط من مبارياتنا القادمة و سنتمسك بالصدارة.

وتابع تكاتف الجميع من كادر تدريبي و لاعبين و ادارة النادي سيكون للميناء الحظ الأوفر في المنافسة على الدوري.





وزاد ان هذا الموسم الميناء عازم على تقديم الأداء و النتائج التي تليق بتاريخ النادي.

وذكر نعاهد جماهيرنا المينائية الوفية على ان يكون هذا الموسم استثنائياً، ونعيد البريق للكرة البصرية.

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