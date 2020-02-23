مدير الميناء: سنقدم موسما يليق بتاريخ النادي

اكد جهاد الطاهر مشرف فريق الميناء لكرة القدم، ان فريقنا قدم أداء كبير ولعب بروحية الفوز و الإنتصار.
واضاف لاعلام النادي نؤكد أن كل مباراة لفريقنا في الدوري تعتبر لنا نهائي بطولة.
وبين لن نفرط بعون لله في اي نقاط من مبارياتنا القادمة و سنتمسك بالصدارة.
وتابع تكاتف الجميع من كادر تدريبي و لاعبين و ادارة النادي سيكون للميناء الحظ الأوفر في المنافسة على الدوري.
وزاد ان هذا الموسم الميناء عازم على تقديم الأداء و النتائج التي تليق بتاريخ النادي.
وذكر نعاهد جماهيرنا المينائية الوفية على ان يكون هذا الموسم استثنائياً، ونعيد البريق للكرة البصرية.
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