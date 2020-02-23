2020/02/23 | 18:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات من وإلى إيران بشكل مؤقت، لمنع انتقال فيروس كورونا إلى أراضيها.

ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني بيان لمجلس الدفاع الوطني الأفغاني جاء فيه أن "الحكومة قررت مؤقتا تعليق الرحلات من وإلى إيران لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الأفغانية أنها أرسلت عينات 3 أشخاص يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من ولاية هرات إلى كابول للتحليل بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، موضحة أن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة عادوا مؤخرا من مدينة قم الإيرانية".

وعلقت العديد من الدول الرحلات مع إيران، كما أعلنت تركيا إغلاق الحدود البرية بين البلدين، بعد إعلان طهران وفاة 8 أشخاص إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وإصابة نحو 48 آخرين.

على جانب آخر، اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، أزمة فيروس "كورونا"، أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949.

وقال شي جين، إن أزمة فيروس "كورونا" لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد، مضيفا أن "تأثيرات الفيروس على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفغانستان تعلق الرحلات الجوية مع إيران خشية انتقال فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفغانستان تعلق الرحلات الجوية مع إيران خشية انتقال فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).