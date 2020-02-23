بارزاني: العوامل المنتجة لداعش ما زالت موجودة في العراق

2020/02/23 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، على وجود تواصل بين عناصر تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا، مبديا رغبة حكومته بزيادة التنسيق مع حكومة بغداد.وقال بارزاني في مقابلة لصحيفة "لريبوبليكا" الايطالية، ان "هناك تواصلا بين عناصر داعش في العراق وسوريا"، مشيرا الى ان "العوامل المنتجة للإرهاب لا زالت موجودة في العراق".واشار الى ان""داعش لم ينته بشكل نهائي ويقوم بنشاطات ارهابية في المناطق الحدودية بين اقليم كردستان والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية".واضاف بارزاني "داعش يعيد ترتيب صفوفه ودعم قوات التحالف في منطقتنا ضروري جدا لمواجهة الارهاب".

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