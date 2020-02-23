اكثر من 8 مليار دولار صادرات السلع الايرانية للعراق


اكثر من 8 مليار دولار صادرات السلع الايرانية للعراق
2020/02/23 | 18:39 - المصدر: دواروز
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