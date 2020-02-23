2020/02/23 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة صادقون تدعـو محمد علاوي الى طرح مرشحي كابينته الوزارية قبل 72 ساعة من عقد جلسة البرلمان لمنح الثقـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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