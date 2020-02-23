2020/02/23 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرحبا ايها العالم الحقير..انا حامل فايروس كورونا – عبير حامد صليبي انا قنبلة جرثومية مجنحة قاتل ومصاص دماء في القصص الخيالية انا من الثدييات عمري اربعة وستون مليون سنه علي الارض الف وثلاثة مئة نوع يوجد ان الاصم الاعمى من موطني( الخفاش) من الصين مصدر النعم الخمس (الثروة، والصحة ،وطول العمر ،والفضيلة ،والصفاء ) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرحبا ايها العالم الحقير.. انا حامل فايروس كورونا – عبير حامد صليبي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرحبا ايها العالم الحقير.. انا حامل فايروس كورونا – عبير حامد صليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).