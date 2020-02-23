2020/02/23 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الميناء يقهر الوسط ويعود بفوز ثمين مروان يحرم الكهرباء من الفوز والجوية تتصدّر بثلاثية أيمن الناصرية – باسم ألركابي عاد فريق الكهرباء للواجهة وكان قريب من تحقيق الفوز على البطل الشرطة وهو على بعد ستة دقائق من الحسم قبل التنازل عنه د84 حينما أدرك الشرطة التعادل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب التاجي ضمن مباريات […]

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