2020/02/23 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدوير الوجوه! – هشام السلمان لا أعتقد ان هناك من لا يقر بفوضى الرياضة اليوم ومنذ العقدين الاخيرين تحديدا، الجميع يقر بها على مختلف المستويات والاصعدة من دوائر ومؤسسات حكومية ورياضية واعلامية وحتى برلمانية.نحن هنا لا نقر بهذه (الفوضى) كمفردة لغوية مجردة تطلق على وضع قائم نعيشه ونتعامل به الان بكل حيثياته، وانما لابد […]

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