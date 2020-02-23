الداخلية توعز بالاسراع في انجاز مشروع الفيزا الالكترونية

2020/02/23 | 18:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ترأس السيد وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري, اليوم الأحد، اجتماع هيأة رأي الوزارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ بحضور السادة وكلاء الوزارة والسادة الاعضاء.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "جرى خلال الاجتماع متابعة مراحل تنفيذ قرارات هيأة الرأي للاجتماع السابق، ومناقشة عدد من القضايا واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير عمل الوزارة على المستوى الأمني والخدمي والإداري ومختلف مفاصل العمل الأخرى".

وتطرق وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى "فقرات الموازنة الاستثمارية للوزارة للعام ٢٠٢٠، موعزاً بدراسة والإسراع بتفعيل مشروع الفيزا الالكترونية للمسافرين كافة".

وشدد الوزير على "أهمية تعزيز قدرات قيادة قوات حرس الحدود ومسك قاطع المسؤولية بين العراق وسوريا ، موجهاً بتجهيز قيادة قوات الشرطة الاتحادية بعجلات حديثة".

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