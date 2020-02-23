دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل الثامن

2020/02/23 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3بوصول السيارة إلى مدخل الزبداني، كانت سارة قد لحقت وتعارفت مع مواطنتها وعلمت منها لمحة عن حياتها العائلية.في المقابل، لم يسبق للمرأة النصرانية الشابة أن سمعت باسم السيدة أديبة؛ ما دل على أفول ذكر هذه الأخيرة في البلدة لدى جيلها الجديد.من ناحيته، التقط قائدُ السيارة معلومة اهتم بها، ويبدو أنه شاء أن يبني عليها أملاً ما: زوجُ المرأة الغريبة، ركبَ قبيل نشوب الحرب سفينة متجهة إلى أمريكا، بغيَة ......

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