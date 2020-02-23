السليمانية تحتفي بالشاعر مظفر النواب

2020/02/23 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقام مركز “كلاويز” الادبي والثقافي بمحافظة السليمانية، حفل تكريم وإستذكار للشاعر العراقي مظفر النواب وأعماله الادبية.

وأجمع الحاضرون من مختلف الشخصيات الأدبية والسياسية والاجتماعية، على الدور الكبير للشاعر في الحياة الثقافية والسياسية على الساحتين العراقية والعربية خلال العقود الماضية، وعلى أهمية قصائده باللغة الفصحى وباللهجة المحلية الدارجة، والتي رفدت الحياة الثقافية بالبلاد بالكثير، من خلال ما حملته من ملامسة للواقع اليومي، وقربه من هموم المواطن البسيط، إضافة الى مشاركة الشاعر الفاعلة في الحياة السياسية، مثمنين دور إقليم كردستان، الذي تبنى مبادرة تكريم الشاعر.

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