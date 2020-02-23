2020/02/23 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ان تنظيم داعش الإرهابي يعمل على إعادة تنظيم صفوفه في بعض المناطق مستغلا الفراغ الأمني بين القوات الأمنية الاتحادية، وقوات البيشمركة.

وأشار البارزاني في مقابلة مع صحيفة ” لا ريبوبليكا” الإيطالية، الى ضرورة عدم مغادرة القوات الإيطالية، العاملة ضمن التحالف الدولي ضد داعش الأراضي العراقية، بسبب استمرار المخاطر التي يمثلها التنظيم الإرهابي، الذي لم يتم القضاء عليه بشكل كامل على حد تعبيره، وإمتلاكه علاقات مع المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا، إضافة الى بقاء العوامل التي أدت الى ظهوره.

وعن علاقات إقليم كردستان بالأطراف الإقليمية والدولية، أكد البارزاني ان للإقليم علاقات طيبة مع طرفي الازمة في المنطقة، لأن إيران بلد مجاور ومهم على الساحة، ويحاول ان يحافظ على مصالحه، مستدركا ان الطرف الاخر وهو الولايات المتحدة كان حليفا كبيرا في القتال ضد الإرهاب، فضلا عن دعمه تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور البارزاني: لم يتم القضاء على داعش نهائيا وعوامل ظهوره لا تزال قائمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور البارزاني: لم يتم القضاء على داعش نهائيا وعوامل ظهوره لا تزال قائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).