شرطة ذي قار: القبض على مغتصب وقاتل الطفلة “فواطم” بعد ساعات من الجريمة

2020/02/23 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الأمنية في محافظة ذي قار، القاء القبض على مغتصب وقاتل طفلة بعد ساعات من اختطافها.

وأكدت مديرية شرطة المحافظة في بيان، ان مفارز مكافحة الإجرام تمكنت وبعد تشكيل فريق عمل متخصص بحوادث الخطف، من القبض على المجرم الذي قام بخطف وقتل الطفلة ” فواطم” بعد عودتها من المدرسة، مبينة انها عثرت على جثة الضحية في منزل القاتل، الذي كان ينوي دفنها داخل منزله بعد قيامه باغتصابها وقتلها.

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